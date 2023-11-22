Россияне переводят 5-й блок Запорожской АЭС в состояние "холодный останов".

Об этом сообщает государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на своём официальном сайте.

"Энергоатом" пишет, что такая мера была принята после инцидента на пятом энергоблоке ЗАЭС, когда произошла утечка реагентов из первого контура реактора во второй. Тогда "руководство" станции решило перевести блок из "горячего" в наиболее безопасное - "холодное" - состояние.

"Некомпетентность российского персонала привела к тому, что вода первого контура с раствором борной кислоты попадает в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы", – говорится в сообщении.

"Захватчики сами доводят ситуацию до опасной, а затем пытаются героически её исправлять. Нарушение лицензии на эксплуатацию энергоблока влечёт за собой критические проблемы, ведь действия некомпетентного персонала вместе с сознательной перегрузкой систем и оборудования приводят к их дальнейшей деградации", - прокомментировал случившееся президент "Энергоатома" Пётр Котин.

"Росэнергоатом" подтвердил, что пятый энергоблок ЗАЭС перевели из режима "горячий останов" в режим "холодный останов".

"Чтобы выяснить причину обнаружения бора в контуре охлаждения, работники ЗАЭС перевели один из энергоблоков в режим "холодного останова". По словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, энергоблок №5 работал "сам на себя" и перевод его в "холодный режим" рисков не несет", - говорят россияне.

Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что ночью Запорожская АЭС снова потеряла питание.

Мы также сообщали, что по заключению МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна продолжить стабильно работать даже после падения воды в Днепре ниже критического уровня.