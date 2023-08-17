В Николаевской области проходят учения по гражданской защите, на которых отрабатывают алгоритм действий при угрозе или возникновении радиационной аварии.

Фото и видео опубликовал в своём Телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Учения проходят параллельно с общестанционной противоаварийной тренировкой Южноукраинской АЭС.

Была проведена перепись населения в районе атомной станции, оборудованы укрытия.

В ходе подготовки были рассмотрены возможные варианты возникновения радиационной угрозы, разработаны соответствующие алгоритмы по эвакуации населения, проведены инструктажи работникам предприятий и сотрудникам полиции. Прошли тренеровки по обеззараживанию транспортных стредств, использованию индивидуальных средств защиты и оказанию первой помощи пострадавшим.

Перед этим в МОЗ рассказали украинцам, как защитить себя от последствий радиационной аварии.

В частности, мы сообщали что делать, если радиационная авария застала на улице.

Также мы публиковали видео с примерами того, как звучат сигналы тревог об угрозе уличных боёв, химической и радиационной опасностей.