В Минэнерго отрицают информацию, что украинские ТЭС готовы к зиме только на 30%.

Такую цифру привела Елена Зеркаль, которую СМИ указали как советника министра энергетики.

"Елена Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины. Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", - заявляют в Минэнерго.

И приводят свои данные, что отремонтированы 70% ТЭЦ, а остальные 30% находятся в ремонте.

Ранее сообщалось, что Украинские ТЭС готовы к зиме только на 30% - Минэнерго. Об этом заявила советница министра энергетики Елена Зеркаль на мероприятии Business Breakfast, организованном журналом Forbes.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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