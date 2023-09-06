Украинские ТЭС готовы к зиме только на 30%.

Об этом заявила советница министра энергетики Елена Зеркаль на мероприятии Business Breakfast, организованном журналом Forbes.

Чиновница подчеркнула, что нужно ускорить восстановление объектов генерации, иначе Украине не пройти зиму без отключений электроэнергии.

"План восстановления генерации выполнен на одну треть", – сказала Зеркаль.

Речь идет о выполнении плановых ремонтов. Электросети при этом готовы на 98%, а атомные электростанции – на 70%. Также удалось отремонтировать поврежденные трансформаторы и привезти автотрансформаторы из-за границы.

Ранее власти планировали строительство саркофагов для защиты объектов от атак дронов, но оно еще не началось.

"У нас есть 45 дней. У правительства, у специалистов, у регулятора есть все возможности и инструменты, все риски нивелировать. А зима покажет, кто и где налажал", – заявила Зеркаль.

Ранее глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приводил несколько другие данные. По его словам, после ракетных ударов в Украине восстановили около 1,5% поврежденных ТЭС и ТЭЦ.

Между тем власти все чаще заговаривают об отключениях света зимой. А в Днепре готовятся к введению графиков таких отключений. Они могут быть по 4-8 часов в день.