В Киевской области полностью восстановят свет к 19 часам сегодня.

Об этом заявил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, сейчас несколько населенных пунктов Киевской области остаются без света в результате сегодняшнего ракетного обстрела.

"К 19 часам сегодня появится свет у всех жителей Киевской области", - заверил Коваленко.

Гендиректор Yasno уточнил, что так быстро восстановить электроснабжение удается благодаря работе противовоздушной обороны, поскольку последствий попаданий, которые невозможно обойти или восстановить, не было.

Утром были повреждены линии среднего и высокого напряжений. На их восстановление нужно время, но есть возможность сделать подключение по резервным линиям, отметил гендиректор YASNO.

Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве, где без электроснабжения были 260 тысяч потребителей, уже полностью его восстановили.

Также мы рассказывали, как в Киеве возобновляют электроснабжение после массированной ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.