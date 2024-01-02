В Киеве и области уже восстанавливают свет после обстрела. Вернули электроснабжение для 81 тысяч потребителей.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 81 тысяч семей в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах. Работаем дальше, чтобы вернуть свет всем жителям Киевской области", - говорится в сообщении.

В Киеве энергетики уже вернули свет части потребителей в Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Без света остается Куреневка, часть Оболонского и Святошинского района. Сейчас специалисты делают переподключение, чтобы заживить всех оставшихся без электроснабжения киевлян из-за обстрелов", - написал ДТЭК.

Напомним, что в Киеве были обесточены почти 260 тысяч потребителей, свет в столице также уже возвращается.

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