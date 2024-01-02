Появились фото автосалона в Оболонском районе Киева, где из-за утренней ракетной атаки РФ сгорело не менее 27 автомобилей.

Пожар уже ликвидирован, но спасатели еще работают.

Видео последствий российского ракетного удара по автосалону в столице.

Напомним, в КГВА сообщили, что в ходе утренней атаки Киева силы ПВО сбили все запущенные "Шахеды" (количество не уточняется), более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток "Кинжалов".

В Киеве обесточены почти 260 тысяч потребителей. Отключалось оборудование на нескольких подстанций в Киевской области. Также обесточены высоковольтные линии.

В результате утренней ракетной атаки РФ четыре человека погибли, еще 92 получили ранения. Двое погибших - под Киевом, по одному - в Киеве и Харькове.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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