Сегодня во время ракетной атаки РФ в Киеве от взрывной волны пострадал дом народного депутата Киры Рудык.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Осколки – повсюду. Окон больше нет. Поврежденный фасад", - сообщает она.

Напомним, в Украине известно о четверых погибших и 92 раненных после утренней ракетной атаки. Двое погибших - под Киевом, по одному - в столице и Харькове.

С 31 декабря армия РФ применила уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов.

Ранее в КГВА сообщили, что в ходе утренней атаки Киева силы ПВО сбили все запущенные "Шахеды" (количество не уточняется), более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток "Кинжалов".

Воздушная тревога длилась практически 6 часов. В Киеве и области у части абонентов нет света из-за ракетной атаки.

Также россияне нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Погибла женщина, пострадали более 40 человек. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.