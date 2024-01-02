КГВА публикует оперативную информацию о последствиях ракетного удара по Киеву
Последствия ракетного удара по Киеву 2 января. Более десяти человек пострадали.
Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале КВА.
Он пишет, что в результате ракетной атаки:
- в Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Выявлены уже 10 пострадавших;
- в Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;
- в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;
- в Голосеевском р-не падения остатков на открытой территории;
- в Печерском районе – на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений:
- в Святошинском р-не (уточняется);
- в Подольском р-не возгорания на территории рынка; повреждена газовая труба а также падение остатков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется.
- Шевченковский район – падение останков на открытую территорию.
Напомним, что в Киеве и области у части абонентов нет света из-за ракетной атаки.
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