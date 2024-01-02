Последствия ракетного удара по Киеву 2 января. Более десяти человек пострадали.

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале КВА.

Он пишет, что в результате ракетной атаки:

в Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Выявлены уже 10 пострадавших;

в Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;

в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

в Голосеевском р-не падения остатков на открытой территории;

в Печерском районе – на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений:

в Святошинском р-не (уточняется);

в Подольском р-не возгорания на территории рынка; повреждена газовая труба а также падение остатков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется.

Шевченковский район – падение останков на открытую территорию.

Напомним, что в Киеве и области у части абонентов нет света из-за ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новгоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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