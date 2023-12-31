Власти Киева заявили о повреждении более 60 процентов объектов инфраструктуры столицы за 2023 год.

Об этом сообщается в телеграм-канале Киевской городской военной администрации.

"В результате ракетных ударов и атак дронов было повреждено 63% энергетических объектов города", - сказано в посте.

Весь теплый период года тысячи специалистов работали круглосуточно, чтобы подготовить изуродованную энергосистему к нынешнему отопительному сезону:

магистральные сети подготовлены для передачи увеличенных объемов электроэнергии;

построены сооружения физической защиты энергообъектов;

подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий (впервые в мире);

более 150 киевских бюветов оборудованы генераторами для обеспечения водоснабжения в кризисных ситуациях;

город закупил 23 мобильных котельных, работающих на дизельном топливе.

Киев получил помощь от зарубежных партнеров: энергетическое оборудование, трубопроводы теплосетей, генераторы, в том числе для артезианских скважин.

Удары по инфраструктура продолжаются и сейчас. В середине декабря россияне целились в объект критической инфраструктуры в Киеве.

А минувшей ночью в результате атаки дронов на одном из объектов критической инфраструктуры Киевской области возник пожар.