Работа над устранением последствий атак ведется круглосуточно. Фото: ГСЧС

Власти Киева заявили о повреждении более 60 процентов объектов инфраструктуры столицы за 2023 год.

Об этом сообщается в телеграм-канале Киевской городской военной администрации.

"В результате ракетных ударов и атак дронов было повреждено 63% энергетических объектов города", - сказано в посте.

Весь теплый период года тысячи специалистов работали круглосуточно, чтобы подготовить изуродованную энергосистему к нынешнему отопительному сезону:

  • магистральные сети подготовлены для передачи увеличенных объемов электроэнергии;
  • построены сооружения физической защиты энергообъектов;
  • подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий (впервые в мире);
  • более 150 киевских бюветов оборудованы генераторами для обеспечения водоснабжения в кризисных ситуациях;
  • город закупил 23 мобильных котельных, работающих на дизельном топливе.

Киев получил помощь от зарубежных партнеров: энергетическое оборудование, трубопроводы теплосетей, генераторы, в том числе для артезианских скважин.

Удары по инфраструктура продолжаются и сейчас. В середине декабря россияне целились в объект критической инфраструктуры в Киеве

А минувшей ночью в результате атаки дронов на одном из объектов критической инфраструктуры Киевской области возник пожар.

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