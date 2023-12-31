В ночь на 31 декабря "Шахед" попал по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в области силы ПВО ВСУ обезвредили 1 БПЛА типа "Shahed". В то же время в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры" - говорится в сообщении.

Как сообщили в областной администрации, пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, российские военные запустили по Украине 49 "Шахедов". Силам ПВО удалось сбить 21.

Вчера вечером РФ ударила по центральной части Харькова. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Сильно разрушена гостиница Kharkiv Palace на площади Свободы.

Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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