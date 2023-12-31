В Хмельницкой области "Шахед" попал по объекту критической инфраструктуры
В ночь на 31 декабря "Шахед" попал по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.
"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в области силы ПВО ВСУ обезвредили 1 БПЛА типа "Shahed". В то же время в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры" - говорится в сообщении.
Как сообщили в областной администрации, пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, российские военные запустили по Украине 49 "Шахедов". Силам ПВО удалось сбить 21.
Вчера вечером РФ ударила по центральной части Харькова. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Сильно разрушена гостиница Kharkiv Palace на площади Свободы.
Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.