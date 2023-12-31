В ночь на 31 декабря российские военные запустили по Украине 49 "Шахедов". Запускали беспилотники с трёх направлений: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарска и Курская область – РФ. Силам ПВО удалось сбить 21.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской области и Запорожье", - говорится в сообщении.

Напомним, что ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Повреждены здания и жилые дома в центре города.

Вчера вечером РФ также ударила по центральной части Харькова. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Сильно разрушена гостиница Kharkiv Palace на площади Свободы.

Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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