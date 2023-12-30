В ночь на 30 декабря российские военные атаковали Херсонскую область беспилотниками и нанесли артиллерийский обстрел.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Там не удалось избежать попаданий, потому что очень обильно враг сыпал этими барражирующими снарядами. Но попадания произошли преимущественно по тем населенным пунктам, где почти все разрушено. Враг просто продолжает террор. Также есть попадания в самом Херсоне - это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. Но, к счастью, о пострадавших информация не поступала", - отметила Гуменюк.

По ее словам, атака БПЛА была больше по прифронтовой территории Херсонской области. Под утро россияне обстреляли область с артиллерии.

Также силы ПВО сбили три "Шахеда" в Николаевкой и Херсонской областях.

Генштаб в сводке сообщил, что россияне атаковали Украину десятью "Шахедами", пять из них сбила ПВО.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов. Погибло не менее 31 человека, более ста шестидесяти получили ранения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.