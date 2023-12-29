Пожар в многоэтажке в Одессе начался после падения обломков сбитого "Шахеда".

Об этом сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

"Обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка в Одессе. Вспыхнул пожар. Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются", - отмечается в сообщении.

Попадания и пожар подтвердили в Силах обороны Юга Украины.

"В результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе, которого враг направил через жилые кварталы Одессы, вспыхнул пожар в многоэтажке. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется. Соответствующие службы работают с риском для жизни для спасения людей", - отмечается в сообщении.

Появилось видео горящего дома в Одессе.

Недавно сообщали, что Россия начала использовать новую тактику запуска "Шахедов". Их запускали над жилыми кварталами, где нет стационарной ПВО.

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