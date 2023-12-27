РФ сегодня ночью использовала новую тактику запуска "Шахедов": их запускали над жилыми кварталами, где нет стационарной ПВО.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"В течение этой ночной атаки почти все одесситы фиксировали следование дронов прямо среди жилых кварталов, где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО", — сказала Гуменюк.

Она сказала, что в таком случае после сбития обломки падают на жилые дома.

Также россияне стали прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать украинскую ПВО и, возможно, выискивать расположение комплексов.

Напомним, в ночь с 26 на 27 декабря враг совершил массированную атаку БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Одессы и области. Погибли два человека, еще трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

В результате атаки повреждения и разрушения получили дачные дома в пригороде. Также обломками была повреждена одна из незаселенных новостроек в Одессе.

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