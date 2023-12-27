В Одессе уже двое погибших и трое раненых после ночной атаки дронов.

Об этом сообщает прокуратура.

В ночь с 26 на 27 декабря враг совершил массированную атаку БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Одессы и области.

В результате атаки повреждения и разрушения получили дачные дома в пригороде. Вспыхнул пожар.

Также обломками была повреждена одна из незаселенных новостроек в Одессе.

Погибли два человека, еще трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Прокуратура публикует дневные фото последствий прилета по дачным домам в пригороде и незаселенной новостройке в Одессе.

Фото прокуратуры в Одесской области

Напомним, что в пригороде Одессы один человек погиб в результате атаки дронов.

Также мы сообщали о том, что в Херсоне после ночной атаки дронов поврежден торговый центр и дома.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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