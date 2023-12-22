Ночью 22 декабря в Одесской области обломки сбитых дронов повредили зернохранилище, возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Также в Николаевской области после попадания вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 17 беспилотников типа "Shahed-131/136", выпущенных из временно оккупированного Крыма:

10 дронов уничтожены в Николаевской области;

четыре - в Херсонской области;

три - в Одесской области.

Напомним, ночью силы ПВО сбили 24 из 28 "Шахедов", атаковавших Украину.

Мы писали, что в Соломенском районе Киева после попадания обломков дронов возник пожар в многоэтажке. В трех квартирах произошло частичное разрушение стен, еще в трех - выбиты окна. Пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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