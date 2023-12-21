Ночью 21 декабря в Киевской области были прилеты дронов по складу. Произошло разрушение конструкций, возник пожар на площади 1 500 кв. метров.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также, кроме склада, уничтожены два легковых автомобиля и внедорожник. Пожар ликвидирован.

В ГСЧС показали видео и фото последствий прилета по складскому помещению.

Напомним, в ночь на 21 декабря россияне выпустили по Украине 35 беспилотников "Шахед". Сообщалось, что силы ПВО сбили 34 дрона.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.