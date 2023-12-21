В ночь на 21 декабря россияне выпустили по Украине 35 беспилотников "Шахед". Силы ПВО сбили 34 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники запускались из Приморско-Ахтарска и Курска РФ, а также с мыса Чауда во временно оккупированном россиянами Крыму. К отражению воздушного нападения привлекались тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

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