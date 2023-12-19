Ночью 19 декабря во время атаки рф в Хмельницкой области были уничтожены два "Шахеда".

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Противник атаковал двумя беспилотниками из района Приморско-Ахтарск (рф). Все ни были уничтожены.

Напомним, что вчера ночью силы ПВО сбили пять "Шахедов", выпущенных по Украине.

Также мы писали о том, что волонтер сообщила, что россияне в разы обогнали Украину по количеству беспилотников.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Под Купянском россияне продвигаются по лесу в районе Лимана Первого, но не могут пройти вперед в Синьковке. Под Бахмутом армия РФ наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки. К югу от Бахмута "трудная ситуация" у ключевой высоты возле села Клещеевка.

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