В ночь на 20 декабря армия РФ атаковала Украина ударными БПЛА типа "Шахед" из оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава). Сбили 18 из 19 беспилотников.

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

"Всего зафиксированы пуски 19 шахедов, 18 из которых уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей" - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Российские военные нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области - РФ по Харьковщине. Предварительно без пострадавших.

Напомним, что ночью 19 декабря во время атаки рф в Хмельницкой области были уничтожены два "Шахеда". Противник атаковал двумя беспилотниками из района Приморско-Ахтарск (рф). Все ни были уничтожены.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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