В Киеве не пустили в укрытие детей с собакой во время тревоги, потому что есть приказ не пускать в убежища животных.

Об этом сообщил начальник управления образования Святошинского района Киева Алексей Сукенников.

По словам Сукенникова, охранник школы якобы предложил детям оставить собаку в учебном заведении, а не на улице, но те отказались. Он также объяснил, что приказ не пускать животных в укрытие издан потому, что у людей, находящихся внутри, может быть аллергия.

Сукенников добавил, что раньше в безопасные места пускали всех: и с собаками, и с кошками. Но сейчас ситуация поменялась, так как действует указ Министерства внутренних дел от 2018 года, запрещающий допуск к укрытию вместе с домашними питомцами.

"Мы должны были пустить тех детей. И мы их пустили. Однако они не согласились из-за домашних животных", - переложил ответственность на детей чиновник.

Напомним, вчера днем 11-летняя девочка и 12-летний мальчик не смогли попасть в укрытие в одной из школ Святошинского района. Охранник не пустил их, потому что дети были с собакой. Киевская прокуратура начала расследование этого случая.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.