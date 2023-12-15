Киевская прокуратура начала расследование по факту того, что детей не пустили в убежище во время тревоги.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Фейсбук.

Вчера днем 11-летняя девочка и 12-летний мальчик попросились в укрытие одной из школ Святошинского района. Детей не пустили, потому что они были с собакой.

"По данным следствия, 14 декабря 2023 года во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки РФ по столице, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе города Киева. Увидев, что дети были с собакой, охранник не допустил их к укрытию, несмотря на очевидную угрозу их жизни из-за ракетной атаки", - сообщает прокуратура.

Ранее стало известно о том, что в Киеве в укрытия детских садов днем не будут пускать посторонних. По решению Совета обороны Киева с 9 октября вносятся изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений города Киева.

Также мы сообщали, что после гибели людей у закрытого бомбоубежища в Киеве были задержаны четыре человека.