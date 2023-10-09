Власти Киева решили, что в укрытия в детских садах в столице не будут пускать посторонних. Там смогут находиться только дети и персонал.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По решению Совета обороны Киева с 9 октября вносятся изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений города Киева. Эти изменения касаются объектов дошкольного образования.

Теперь укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса - то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не могут пользоваться этими укрытиями.

При этом в КГВА уточняют, что эти правила будут действовать исключительно при работе дошкольных образовательных учреждений. То есть в ночное время такими укрытиями могут воспользоваться все граждане.

Ранее мы писали о том, что власти Киева объяснили, как будут работать укрытия в школах во время учебного года.

Также мы писали о том, что "Страна" проверила укрытия в разных районах Киева.

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

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