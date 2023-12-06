В ночь на 6 декабря под Киевом горел мебельный цех. Пожар тушили всю ночь, к утра удалось его потушить.

Об этом сообщает ГСЧС.

Масштабный пожар на площади 2400 кв. м охватил цех Мотовиловского мебельного комбината в поселке Боровая. Его тушили более 50 спасателей и 14 единиц техники.

При этом спасены два административных здания, склад готовой продукции, станки.

Причина пожара устанавливается.

Ранее в Соломенском районе Киева возник сильный пожар на станции техобслуживания. Отмечается, что площадь пожара составила 250 кв. метров. Он уже ликвидирован. В ГСЧС добавили, что возгорание возникло в одном из автомобилей. Незначительные ожоги получил работник СТО.

Недавно в Виннице был масштабный пожар - загорелись склады со строительными материалами на площади около тысячи кв. метров. Местные телеграм-каналы писали, что пожар произошел на складах с ламинатом. Публиковались фото и видео возгорания.

В начале октября в Харькове ночью сгорели торговые павильоны на вокзале. В ГСЧС смогли не допустить распространение огня на административное здание "Укрпочты".