Ночью 2 октября в Харькове выгорели торговые павильоны на Южном вокзале.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

О пожаре на площади Привокзальной заявили в 23:15. Горели пять торговых павильонов на площади около 70 кв. метров. К часу ночи пожар ликвидировали.

В ГСЧС добавили, что удалось не допустить распространение огня на административное здание "Укрпочты".

Причина пожара выясняется.

Напомним, недавно спасатели ликвидировали пожар на центральном рынке в Днепре, где сгорело здание на площади 100 кв. метров.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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