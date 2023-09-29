В пятницу, 29 сентября, в Днепре произошел масштабный пожар на центральном рынке Озерка.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар ликвидировали полтора часа.

Появились фото и видео первых минут чрезвычайного происшествия. На кадрах видны столб дыма над торговыми павильонами, автомобили работников ГСЧС и частичное задымление над улицей.

Доступ к участку горения был перекрыт.

По информации на текущий момент, сгорело здание на площади 100 кв. м. Пострадавших нет. Причины возгорания не сообщаются.

Ранее мы писали, что появилось видео как во Львове мужчина выпрыгнул из окна верхнего этажа пятиэтажки, спасаясь от пожара.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области произошел пожар в детском лагере, где отдыхали 148 детей из Киева. Все дети и персонал были эвакуированы, пожар — локализован и ликвидирован.

Ранее спасатели показали кадры ликвидации пожара в результате российских ударов в Одесской области.

"В результате атаки двое граждан получили ранения, им оказана медицинская помощь", — сообщает ГСЧС.