В городе Сквира Киевской области несовершеннолетнюю девушку ударило током во время рыбалки. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале.

"Парень вместе с девушкой проводили время на одном из водоемов города Сквира. В момент, когда 16-летняя забрасывала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач, после чего девушка упала на землю. Пострадавшую немедленно госпитализировали в Белоцерковскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии с термическими ожогами большинства тела. На месте происшествия работали сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевской области", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что недавно в Буче 13-летний подросток получил более 90% ожогов тела, забравшись на крышу электрички. В тяжелейшем состоянии ребенка доставили в сопровождении экипажа полиции в Ожоговый центр столицы.

А весной под Киевом двоих подростков ударило током на грузовых вагонах, когда они дотронулись до высоковольтных проводов. Один из них погиб на месте.