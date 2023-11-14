Во вторник, 14 ноября, в Соломенском районе Киева произошел пожар на станции технического обслуживания (СТО).

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

Отмечается, что площадь пожара составила 250 кв. метров. Он уже ликвидирован.

В ГСЧС добавили, что возгорание возникло в одном из автомобилей. Незначительные ожоги получил работник СТО.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Виннице был масштабный пожар - загорелись склады со строительными материалами на площади около тысячи кв. метров. Местные телеграм-каналы писали, что пожар произошел на складах с ламинатом. Публиковались фото и видео возгорания.

Также в начале октября в Харькове ночью сгорели торговые павильоны на вокзале. В ГСЧС смогли не допустить распространение огня на административное здание "Укрпочты".

Перед этим спасатели ликвидировали пожар на центральном рынке в Днепре, где сгорело здание на площади 100 кв. метров. Время тушения составило полтора часа.

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