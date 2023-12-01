В РФ загорелся второй крупный рынок за последние сутки
За последние сутки в РФ загорелся второй крупный рынок.
Об этом пишут телеграм-каналы.
На этом раз горел вещевой рынок "Садовод" в Москве.
Сообщается, что пострадали два человека. В настоящее время пожар продолжает распространяться.
Была объявлена эвакуация, но некоторые продавцы не особо спешили на выход, в первую очередь пытаясь спасти товар, отмечают местные паблики.
На публикуемом видео заметно несколько пожарных машин. Также можно заметить интенсивный столб дыма, поднимающийся над торговыми павильонами.
Ранее появились фото и видео масштабного пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.
Мы также публиковали видео мощного пожара на юге от Иловайска в Донецкой области.
Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.
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