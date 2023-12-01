За последние сутки в РФ загорелся второй крупный рынок.

Об этом пишут телеграм-каналы.

На этом раз горел вещевой рынок "Садовод" в Москве.

Сообщается, что пострадали два человека. В настоящее время пожар продолжает распространяться.

Была объявлена эвакуация, но некоторые продавцы не особо спешили на выход, в первую очередь пытаясь спасти товар, отмечают местные паблики.

На публикуемом видео заметно несколько пожарных машин. Также можно заметить интенсивный столб дыма, поднимающийся над торговыми павильонами.

Ранее появились фото и видео масштабного пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.

Мы также публиковали видео мощного пожара на юге от Иловайска в Донецкой области.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.