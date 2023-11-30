В Ростове-на-Дону произошел масштабный пожар на вещевом рынке. Видео и фото
В четверг, 30 ноября, в Ростове-на-Дону возник масштабный пожар на вещевом рынке. Его площадь достигла трех тысяч квадратных метров.
Об этом сообщили городские власти в комментарии российским изданиям.
Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности. О пострадавших информации нет.
По словам городских властей, угроза распространения огня на жилые объекты в этом районе отсутствует.
К ликвидации возгорания привлекли 113 спасателей и 33 единицы техники. Отмечается, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.
В сети появились фото и видео масштабного возгорания, которые публикуют российские телеграм-каналы.
Ранее мы рассказывали, что в Орловской области произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотника. Сообщалось, что загорелись резервуары с топливом.
А перед этим в РФ произошел масштабный пожар на территории бывшего подшипникового завода в Самаре.
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