В пятницу, 15 сентября, в российской Самаре произошел масштабный пожар на территории бывшего подшипникового завода.

Видео дыма над городскими постройками публикуют местные телеграм-каналы.

По информации МЧС РФ, площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.

Местные жители утверждают, что в промзоне горит масло.

Перед этим в оккупированном Бердянске горел завод, куда россияне свозили технику. Накануне рашисты завезли в захваченные цеха свою военную технику, — писал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Ранее стало известно о сильном пожаре в Мариуполе. Украинские паблики писали, что партизаны подожгли военную базу россиян. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что силы сопротивления ликвидировали базу оккупантов путем поджога.

Мы также публиковали видео, как под Москвой загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов. Россияне проводили эвакуацию людей.