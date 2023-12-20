Ночью в результате очередного обстрела Херсона был уничтожен склад с гуманитарной помощью Красного Креста.

Об этом сообщает организация на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью в результате очередного обстрела Херсона полностью разрушен склад с гуманитарной помощью Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Прямое попадание и пожар, возникший вследствие этого, полностью уничтожили хранившиеся на складе запасы гуманитарной помощи для жителей Херсонщины", - говорится в сообщении.

Сотрудники и волонтеры Херсонской областной организации Украинского Красного Креста не пострадали.

Напомним, за минувшие сутки Херсонская область пережила одну из самых масштабных атак. Ранены 16 человек, в том числе 4 ребенка.

В Херсонском районе армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры. Также были прилеты по учебному заведению, почтовому отделению, складу и жилому дому.

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