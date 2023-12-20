Городская администрация Херсона опубликовала видео последствий вечернего обстрела 19 декабря.

Сообщается, что вчерашний вечер оказался "громче предыдущих". Город с левого берега атаковали одновременно дронами–камикадзе и РСЗО.

Больше всего пострадали жилые дома. Также был атакован объект инфраструктуры.

Напомним, что в ГСЧС сообщили, что за минувшие сутки Херсонская область пережила одну из самых масштабных атак. Ранены 16 человек, в том числе 4 ребенка. Были прилеты по учебному заведению, почтовому отделению, складу и жилому дому. На территории предприятия горели 6 автомобилей и навес. Пока огонь тушили, были повторные обстрелы.

Также мы писали о том, что по Харьковской области россияне ударили ночью ракетами и артиллерией.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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