Ночью 20 декабря силы рф нанесли два удара по Харькову и два удара по области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар по Харькову нанесли предварительно - ракетами С-300.

– В 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту.

– В 01:07 – попадание на территорию транспортного гражданского предприятия.

Повреждено имущество. Без пострадавших.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар сегодня ночью был нанесен по гражданскому объекту.

Также в 01:00 враг нанес удар двумя ракетами С-300 по селу Отрадное Купянского района Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

А в 03:10 произошел вражеский обстрел села Куриловка Купянского района. Был поврежден частный дом.

Напомним, что ночью силами ПВО уничтожено 18 из 19 "Шахедов".

Также мы писали о ситуации на фронте за минувшие сутки по данным Генштаба ВСУ.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.