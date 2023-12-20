В ночь на 20 декабря российские военные обстреляли Харьков. Нанесли удар по гражданскому объекту.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.

Ночью в 1:33 он сообщил, что "предварительно минимум два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Утром сообщил, что атаковали один из самых пострадавших районов города.

"Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект", - написал Терехов.

Недавно сообщали, что в ночь на 20 декабря силами ПВО уничтожено 18 из 19 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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