Суд признал виновным корректировщика российского ракетного удара по Харьковской ОВА 1 марта 2022 года, когда погиб 31 человек, а здание было почти полностью разрушено.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Следствие полностью доказало факты сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами, которым он через соцсети сливал информацию об ВСУ и инфраструктуре Харьковщины и распространял российские пропагандистские нарративы", - написал Синегубов.

Виновным назван 37-летний мужчина. Мужчина получил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, вчера россияне обстреляли Харьков. Ракета С-300 попала вблизи одного из развлекательных центров Шевченковского района города.

Также под постоянными обстрелами находятся населенные пункты Харьковской области.

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