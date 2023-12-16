В ночь на 16 декабря российская армия атаковала село Степановка под Херсоном ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

"В момент удара "шахедов" в больнице находились патрульные и работники больницы. В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль. Никто из сотрудников полиции не пострадал. Однако во время эвакуации пациентов в бомбоубежище пострадал врач. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени", - говорится в сообщении.

Утром мы сообщали, что россияне запустили по Украине более 30 ударных дронов.

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале мы рассказываем о теракте в Закарпатье; анализируем, почему ЕС не дал Украине 50 млрд и пойдет ли Путин на Днепр и Харьков.

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