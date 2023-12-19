В Кривом Роге жителям разрушенного ракетой дома пришли квитанции за свет.

В YASNO заявили, что не знали о том, что дом разрушен.

Говорят, уведомить их об этом должны были городская администрация и оператор системы распределения, но они этого не сделали. Теперь насчитанные платежки обещают пересчитать.

Ранее сообщали, что россияне ударили ракетой по многоэтажке в Кривом Роге. Паблики Кривого Рога пишут о столбе дыма, который поднимается на месте взрыва. Позже стало известно, что в результате обстрела города погибли шесть человек, 75 ранены. Среди погибших один ребенок 10 лет, среди раненых - восемь детей. Из 22 госпитализированных людей двое в тяжелом состоянии.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Под Купянском россияне продвигаются по лесу в районе Лимана Первого, но не могут пройти вперед в Синьковке. Под Бахмутом армия РФ наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки. К югу от Бахмута "трудная ситуация" у ключевой высоты возле села Клещеевка.

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