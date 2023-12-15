Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко опубликовал фото работ по заделыванию окон многоэтажек листами ДВП (древесноволокнистыми плитами).

По его словам, почти каждый день херсонцы сталкиваются с последствиями российских обстрелов, в результате чего значительная часть домов остается без окон.

Более 150 окон в многоэтажках города ежедневно закрываются таким образом, сообщил Мрочко.

Напомним, минувшей ночью россияне ударили по многоквартирному дому в Днепровском районе Херсона и рынку. Повреждены около десяти торговых помещений, в домах горожан выбиты окна, разрушена газовая труба.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

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