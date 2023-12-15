Более 150 окон ежедневно. Появились фото, как в Херсоне заменяют выбитые после обстрелов стекла листами ДВП
Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко опубликовал фото работ по заделыванию окон многоэтажек листами ДВП (древесноволокнистыми плитами).
По его словам, почти каждый день херсонцы сталкиваются с последствиями российских обстрелов, в результате чего значительная часть домов остается без окон.
Более 150 окон в многоэтажках города ежедневно закрываются таким образом, сообщил Мрочко.
Напомним, минувшей ночью россияне ударили по многоквартирному дому в Днепровском районе Херсона и рынку. Повреждены около десяти торговых помещений, в домах горожан выбиты окна, разрушена газовая труба.
Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре
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