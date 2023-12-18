"Страна" побывала в Днепровском районе Киева, где 13 декабря в результате атаки РФ был поврежден девятиэтажный дом.

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела. Сотрудники ЖКХ разбирают обломки разрушенных балконов, разбитые стекла, меняют поврежденные двери. На месте работает около 30 человек и несколько единиц техники. Дежурят сотрудники полиции и военные.

В доме из трех парадных больше всего пострадал первый и второй подъезд. В доме выбиты все окна, за это время их успели закрыть пленкой.

Электричество вернули вечером 13 декабря. В доме есть вода и отопление, но нет газа, так как во время обстрела была повреждена газовая труба.

Местным жителям уже разрешили вернуться в свои квартиры. По их словам, местная власть пообещала за свой счет восстановить разбитые окна и поврежденные двери. Но когда это произойдет, никто не знает.

Возле подъездов уже появились объявления с предложением про ремонт и замену окон. Пенсионерам, инвалидам и участникам боевых действий обещают сделать скидку до 40%.

Также сотрудники коммунальных служб эвакуируют разбитые автомобили, которые находились рядом с местом падения обломков и были сильно повреждены.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

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