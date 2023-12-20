Появились фото последствий ракетного удара РФ по депо Харькова ночью 20 декабря.

Их публикует "Суспильне".

Видно, что на месте удара образовалась огромная воронка. Поврежден общественный транспорт.

Фото Суспильне

Также паблики публикуют видео последствий прилета в депо Харькова.

Видно, что помимо транспорта, пострадало и соседнее здание.

Напомним, что ночные ракетные удары в Харькове пришлись по территории транспортного депо. "Там и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект", - заявил мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ночью нанесли два удара по городу Харькову, предварительно - ракетами С-300.

– В 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту.

– В 01:07 – попадание на территорию транспортного гражданского предприятия.

Повреждено имущество. Без пострадавших.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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