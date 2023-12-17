В Сумской и Харьковской областях участились атаки российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, одну из последних ДРГ удалось выбить за границу в Сумской области силами пограничников и теробороны.

Также периодически диверсанты заходят в Черниговскую область.

Сообщается, что они вступают в бои с военными, атакуют гражданских и оставляют после себя взрывчатку.

Накануне и Генштаб сообщал, что РФ ведет активную диверсионную деятельность на границе с Украиной в Харьковской области.

А на днях командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что российские ДРГ пытались семь раз за последние две недели прорвать границу Украины. В частности, одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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