В Госпогранслужбе сообщили об увеличении числа атак российских ДРГ в Сумской и Харьковской областях
В Сумской и Харьковской областях участились атаки российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, одну из последних ДРГ удалось выбить за границу в Сумской области силами пограничников и теробороны.
Также периодически диверсанты заходят в Черниговскую область.
Сообщается, что они вступают в бои с военными, атакуют гражданских и оставляют после себя взрывчатку.
Накануне и Генштаб сообщал, что РФ ведет активную диверсионную деятельность на границе с Украиной в Харьковской области.
А на днях командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что российские ДРГ пытались семь раз за последние две недели прорвать границу Украины. В частности, одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.
Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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