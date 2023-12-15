Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытались семь раз за последние две недели прорвать границу Украины. В частности, одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своем телеграм-канале.

"ДРГ заходят из Брянской, Курской и частично из Белгородской областей РФ в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было семь попыток врага попасть на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По словам Наева, в пяти случаях Силам обороны удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огневое поражение противнику.

В частности, в районе Мирополья Сумской области одна из ДРГ пыталась пересечь государственную границу Украины.

"Благодаря техническим средствам они были своевременно обнаружены, нанесено огневое поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия", - добавил Наев.

Ранее Сергей Наев говорил, что российские ДРГ по 9-10 раз в месяц пытаются проникнуть в Украину через границу с Черниговской и Сумской областями.

Напомним, в начале декабря в Госпогранслужбе заявили, что в Харьковской области участились попытки проникновения российских диверсионных групп. Их стало больше, чем в Сумской области.