Чтобы попасть в приграничную зону, теперь нужно получить специальное разрешение от Госпогранслужбы.

Соответствующее постановление принял Кабмин.

Ограничения введены в зоне 30-50 метров вдоль линии государственной границы по суше и берегу.

Вдоль границы с РФ и Беларусью - два километра.

Эта зона выделена воинским частям ГПСУ для строительства фортификационных сооружений и приграничной инфраструктуры.

Ранее мы писали о том, что в Черниговской области устанавливают "зубы дракона" и другие защитные сооружения.

А также, что российские ДРГ семь раз за последние две недели пытались пробраться через границу Украины.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.