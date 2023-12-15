Пункт пропуска на границе Украины и Польши "Ягодин - Дорогуск" вчера работал целый день с полноценной пропускной способностью, которая была до блокады.

Об этом сообщил 15 декабря спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, КПП пересекли более 1 200 фур. Большинство въехали в Украину.

Всего в Польше ждут пересечения границы 2 600 грузовиков. Самая большая очередь скопилась на пункте пропуска "Шегини".

Напомним, что поляки снова хотели заблокировать погранпункт "Ягодин", но их остановил мэр Дорогуска Войцех Савва. Перевозчики подали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной, отозвал свое одобрение акции. В ответ протестующие заявили, что подадут в суд.

Мы подробно рассказывали, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.

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