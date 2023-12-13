Мэр Дорогуска Войцех Савва не позволил польским перевозчикам начать новый протест на погранпукнте "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщило польское радио RMF24.

Перевозчики подали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной, отозвал свое одобрение акции.

"Это было вызвано обращениями не связанных с транспортом компаний по всей Польше, которые были вынуждены сократить производство из-за блокады. Несколько человек даже потеряли из-за этого работу. Не только перевозчики теряют доходы, и убытки фиксируются не только на местном уровне. Возникла угроза потери имущества значительной стоимости. Кроме того, за 40 дней не произошло ничего, что могло бы приблизить протестующих к разрешению спора", - объяснил свое решение мэр.

В ответ протестующие заявили, что подадут в суд. У них есть семь дней с момента получения письменного решения мэра, чтобы подать протест, а у окружного суда (в юрисдикции которого находится муниципалитет) - 30 дней на его рассмотрение.

"Нет никаких признаков того, что мэры других муниципалитетов собираются последовать примеру мэра Дорогуска... Я разговаривал с мэром гмины Радымно, который полностью нас поддерживает и не собирается отзывать разрешение на проведение акции протеста в Корчеве. То же самое будет и в Гребенном", - сказал журналистам участник акции Томаш Борковский.

Ранее мы сообщали, что пункт пропуска с Польшей "Ягодин-Дорогуск" уже разблокирован, но очереди фур остаются.

Между тем с понедельника к акции поляков и словаков присоединились венгры, которые перекрыли КПП в Чопе.