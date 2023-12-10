Словацкие перевозчики объявили о продолжении блокады границы с Украиной на переходе "Вышне Немецкое - Ужгород".

Это следует из заявления Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) в Фейсбуке.

Блокировка начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.

Основным требованием UNAS является отмена "транспортного безвиза", действующего между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2023 года (он отменяет для украинских перевозчиков получение разрешения для работы на рынке Евросоюза).

Въезд на территорию Словакии для грузового транспорта будет заблокирован. Пассажирское движение не будут ограничивать.

Напомним, что с такими же требованиями продолжают блокаду границы и польские перевозчики.

Также накануне венгерские перевозчики анонсировали акцию протеста на границе с Украиной. Однако Закарпатская таможня заявила, что венгры во время анонсированной акции 11 декабря не будут блокировать движение грузовиков.

Ранее словаки разблокировали движение украинских фур через пункт пропуска "Вышне Немецкое - Ужгород". Блокада продолжалась 4 дня.

Мы рассказывали, что за ноябрь таможенные доходы Украины упали на 9,2 млрд грн из-за блокады пограничных переходов со стороны Польши и Словакии.