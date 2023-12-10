По состоянию на утро, 10 декабря, в очередях на въезд в Украину находятся около 3500 грузовых транспортных средств.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация практически неизменна. Блокируются четыре направления. "Рава-Русская - Хребене", "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика". По состоянию на утро сегодня, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находятся почти 3,5 тысячи грузовых транспортных средств", - сказал Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что больше всего грузовиков находится напротив ПП "Шегини" – 1200, и ПП "Ягодин" - почти 900.

"Конечно, в течение суток определенное движение грузовых транспортных средств происходит, как на въезд в Украину, так и выезд из Украины в направлении Польши, но динамики и интенсивности, которая была до 6 ноября, нет", - добавил Демченко.

Ранее сообщали, что с понедельника, 11 декабря, венгры начинают блокировать КПП "Захонь-Чоп". Целью акции заявлено "привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьезным искажающим рынок последствиям соглашения, заключенного между Европейским Союзом, Украиной и Молдовой".

По информации The New York Times, блокада на украинской границе привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.