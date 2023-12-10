Закарпатская таможня заявляет, что венгры во время анонсированной акции на границе 11 декабря не будут блокировать движение грузовиков.

"В ходе рабочей встречи 09.12.2023 венгерской стороной подтвержден факт проведения демонстрации представителями венгерских автоперевозчиков 11.12.23, которая не будет сопровождаться блокировкой движения грузовиков", - говорится в заявлении таможни.

Ранее сообщалось, что венгерские перевозчики присоединяются к блокаде украинских грузов на границе. С понедельника, 11 декабря, венгры начинают блокировать КПП "Захонь-Чоп". Целью акции заявлено "привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьёзным искажающим рынок последствиям соглашения, заключенного между Европейским Союзом, Украиной и Молдовой".

В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на границе с Польшей на утро 10 декабря. По состоянию на утро, 10 декабря, в очередях на въезд в Украину находятся около 3500 грузовых транспортных средств. Спикер ГПСУ отметил, что больше всего грузовиков находится напротив ПП "Шегини" – 1200, и ПП "Ягодин" - почти 900.

"Конечно, в течение суток определенное движение грузовых транспортных средств происходит, как на въезд в Украину, так и выезд из Украины в направлении Польши, но динамики и интенсивности, которая была до 6 ноября, нет", - добавил Демченко.